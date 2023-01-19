وزير الصحة: رفع معدلات الشفاء من سرطان الثدى لـ85٪ باستخدام العلاج المناعى

جدة - نرمين السيد - وثمن الوزير، الخطوات الاستباقية التى تم اتخاذها لتحقيق المستهدف بالتصدى لمرض السرطان، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى فى تشخيص وجراحة الأورام واكتشاف الأدوية المناسبة للمصابين، بالإضافة لاستخدام عينات الحمض النووى السائل فى تشخيص ومتابعة أورام الرئة بمراحله المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة - وزير الصحة والسكان- ، اليوم الخميس، خلال مشاركته فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الخامس عشر لأورام الثدى وأورام النساء وأمراض المناعة، بتنظيم الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء والمناعة، والذى يُقام على مدار يومى 19 و20 يناير 2023، بمشاركة 12 جمعية دولية على رأسها الجمعية الأمريكية لطب الأورام، والجمعية الأوروبية لأورام أمراض النساء، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعى، والجمعية الأوروبية لأورام الثدى، علاوة على مشاركة أكثر من 75 دولة من دول العالم.

بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان والرموز الطبية المعنية فى مصر ومختلف دول العالم، وذلك بهدف تبادل البحوث العملية والنقاشات حول أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال السرطان، من حيث طرق التشخيص المبكر والعلاج المستخدم فى القضاء على الأورام السرطانية.

وأكد الوزير فى كلمته، الأهمية الكبيرة التى يحملها المؤتمر هذا العام، مشيدًا برفع معدلات الشفاء لـ 85٪ باستخدام العلاج المناعى بأورام الثدى ثلاثية السلبية قبل الجراحة، مشيرًا الى أن المؤتمر يُعد بمثابة منصة علمية لالتقاء الخبراء المصريين والدوليين بتخصص طب الأورام، بالإضافة إلى دوره فى إتاحة تبادل الأفكار والنقاشات العملية والخبرات البحثية بملف الأورام السرطانية، مشيدًا بجهود الجمعية الدولية لأمراض الثدى، فى تصديها لمكافحة مرض سرطان الثدى، من خلال الابتكارات والحلول المعلوماتية والذكاء الاصطناعى بملف الأورام، بالتعاون مع مختلف مراكز البحوث العلمية المعنية بهذا الملف.

بدأت فعاليات المؤتمر، بعرض فيلم تسجيلى قصير يتضمن أهم المحاضرات وبرامج التثقيف الصحية والتوعوية التى من شأنها نشر الوعى والثقافة الصحية بمخاطر وأضرار الإصابة بالأورام السرطانية، والآلية الصحية المتبعة لتجنب الإصابة بمرض السرطان، بهدف خفض معدلات الإصابة بين السيدات، بالاضافة الى استعراض نماذج تشمل إرتفاع معدلات الشفاء بين المرضى بإتباعهم أساليب رياضية وغذائية صحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية فى التصدى لمكافحة أورام سرطان الثدى بين السيدات، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتى ساهمت فى الاكتشاف المبكر للمرض والتصدى له، حيث تم فحص وتقديم التوعية لـ 31 مليونًا و787 ألف سيدة ضمن المبادرة منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2019.

وأضاف أن الوزير، أكد على ضرورة التنسيق والتشارك بين بمختلف دول العالم الرائد بمجال اكتشاف ومكافحة الأورام السرطانية، والعمل معًا على إنشاء تحالف للبنوك الحيوية للسرطان بالدولة المصرية، بهدف تعظيم القدرة على اكتشاف العيوب الجينية وتحديد الأدوية التى تعد واحدة من أوجه التعاون الفعالة التى لا تخدم مصر فقط، وإنما كافة دول أفريقيا ومناطق الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه التحالفات سيكون لها أثرًا هامًا فى تعظيم القدرة على اكتشاف العيوب الوراثية واكتشاف الأدوية، والتأثير الملموس، الذى من شأنه سرعة تقديم البروتوكول العلاجى المناسب للمصابين، وتقديم خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية بإتباع أساليب علاجية حديثة، بما يضع مصر ضمن الدول الرائدة بملف التصدى للأورام السرطانية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات حوارية أهمها (الجهود المبذولة والأساليب المبتكرة بمجال مكافحة الأورام وإيضاح الرؤية للمشاركين بالمؤتمر عن دور الهيئات الوطنية، جلسة باللغة الفرنسية لدول شمال إفريقيا وممثلى دول الاتحاد الأوروبى، اختيار أفضل أفكار مبتكرة لدعم وعلاج مرضى السرطان بعنوان Think Tanl، أهمية ربط الخدمات الطبية المختلفة بداية من التشخيص وحتى انتهاء مراحل العلاج، دور المبادرات الرئاسية فى التوعية والكشف المبكر عن الأورام)، بالإضافة إلى جلسة حوارية لمناقشة متغيرات القطاع الصحى والأساليب المستحدثة لتوفير أفضل خدمة صحية لمرضى الأورام، فى ضوء تحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الغزالى رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء والمناعة، وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يستقبل أكثر من 200 ورقة بحثية، ويٌناقش خلاله 250 محاضرة علمية حول العلاجات الجديدة فى أورام الرئة وتفصيل الخطة العلاجية طبقا لمعدلات الاستجابة للورم للعلاج ما قبل الجراحة؛ مما يزيد نسب الشفاء لأكثر من 90%.