الخشت: استمرار مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة بانتظام ودون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 03:29 مساءً - تواصل جامعة القاهرة ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والتي من المقرر أن تستمر حتى 26 يناير الجاري، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بكل كلية والخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بهدوء وانتظام كامل منذ اليوم الأول دون تسجيل أي أية أزمات او تسريب للامتحانات ، نتيجة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء الملائمة وكافة سبل الراحة والأمان والدعم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، بالإضافة إلى تواجد أساتذة المواد الدراسية داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب، ومتابعة اللجان الامتحانية بشكل مستمر وتذليل كافة العقبات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم استراتيجية لإدارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

وأكد الدكتور الخشت، على التزام الكليات بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسيرات متعارضة، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.