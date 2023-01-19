الرئيس السيسى يلتقى أسر الطلاب الجدد فى الأكاديمية العسكرية (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس التحية والتقدير للأسر، لما يتحملوه من جهد فى تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن. جاء ذلك فى بيان للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، منذ قليل.

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