أخبار مصرية

الرئيس السيسى يلتقى أسر الطلاب الجدد فى الأكاديمية العسكرية (صور)

0 نشر
إياد محمد 2023-01-19 14:42 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس التحية والتقدير للأسر، لما يتحملوه من جهد فى تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

لقاء الرئيس السيسى وأهالى الطلاب

جاء ذلك فى بيان للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، منذ قليل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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