محافظ قنا: لدينا 718 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة بها 718 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحرك، تتبع العديد من الجهات (مديرية التموين، القوات المسلحة، وزارة الداخلية، الغرفة التجارية، مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة، الجمعيات الأهلية، مديرية الزراعة، صندوق تحيا مصر، الأحزاب السياسية، مديرية التربية والتعليم).





وأضاف الداودى أن منافذ البيع والمعارض موزعة على كل مراكز المحافظة وقراها لتغطية كل المناطق وتلبية احتياجات الأهالى بها، بواقع (151 منفذا ومعرضا بمركز قنا، 133 بمركز نجع حمادى، 85 بمركز قوص، 66 بمركز أبوتشت، 50 بمركز دشنا، 43 بمركز فرشوط، 43 بمركز نقادة، 24 بمركز الوقف، 22 بمركز قفط)، بالإضافة إلى 11 معرض "أهلا رمضان"، و65 منفذا تابعا للجمعيات الأهلية، و6 منافذ تابعة للأحزاب السياسية، و4 منافذ تابعة لمديرية التربية والتعليم، ومنفذ تابع لصندوق تحيا مصر، ومنفذ تابع لمديرية الزراعة، و11 سيارة متنقلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، و4 سيارات متنقلة تابعة لوزارة الداخلية. كما ناشد محافظ قنا، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ، لما تتيحه من معروضات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسيه عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات وتوافرها، وضمان استقرار أسعار السلع بها.

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