ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.. بدء رفع كفاءة الخدمات في 5 أحياء بمدينة العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 02:26 مساءً -

تواصل الدولة جهودها في محافظة شمال سيناء لتطوير العشوائيات وتوفير أماكن حضرية لإقامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث يجري الاستعداد لبدء تنفيذ تطوير 5 احياء داخل مدينة العريش.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه ناقش كل ما يخص موضوع العشوائيات، والانتهاء من تطوير المناطق العشوائية في مدينة العريش العاصمة والنهوض بالخدمات والمرافق لصالح المواطنين.

وأكد محافظ شمال سيناء أن الدولة تعمل على تطوير العشوائيات وتوفير أماكن حضرية لإقامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مشيرا الى تمويل مشروع تطوير العشوائيات باعتمادات من: صندوق تطوير المناطق العشوائية وفائض إعادة الشيء لأصله والخطة الاستثمارية.

وقرر" شوشة "تشكيل لجنة من مجلس مدينة العريش والطرق وتكلفتها بالمرور على مختلف المناطق لتحديد مطالب كل منطقة على الطبيعة، الى جانب تكليف منطقة التعمير كجهة منفذة وعمل بروتوكول معها للتنسيق مع باقى الجهات المعنية ومسئولية التنفيذ نظرا لتوافر الكوادر المؤهلة بها، مع سرعة التنفيذ والبدء الفورى في تطوير المناطق العشوائية.

أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على عرض المناطق المحددة وفقا للخطة وتحديد المطالب لكل منطقة ، وعرضها على الجهات المعنية لسرعة التنفيذ ، وأنه سيتم البدء بمشروعات الطرق والكهرباء وفقا للاعتمادات المتاحة لحين ورود باقى الاعتمادات للمشروعات الأخرى كالمياه والغاز .. مع متابعة مجلس مدينة العريش لكافة المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت الغندور إلى أن المناطق المحددة بالعريش وعددها 5 مناطق هى "كرم أبو نجيلة ، عاطف السادات، الصفا، غرب العريش، وشمال العريش" مشيرا إلى أن مشروعات الطرق المحددة في الخطة تتضمن رفع كفاءة 56.5 كيلو مترا من الطرق ، وإنشاء 11 كيلو مترا جديدة ورصفها.

وتابع سكرتير عام شمال سيناء ، أن خطة تطوير المناطق العشوائية بالعريش تهدف إلى لتحسين الخدمة بتلك المناطق من خلال أعمال الرصف وتطوير شبكة الكهرباء بتلك المناطق والمموله من صندوق التنمية الحضريه وذلك بالتنسيق مع شركات المرافق .