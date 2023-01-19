أحمد أبو الغيط يلتقى أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية برئاسة محمد العرابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 02:26 مساءً - التقى أحمد الغيط الأمين العام للجامعة العربية بأعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ورئيس المجلس حيث دار حوار تفاعلي حول القضايا الاقليمية والدولية الراهنة والتحديات التى تواجه المنطقة.

من جانبه قال محمد العرابي رئيس المجلس أنه لطالما كان لمصر سياسة خارجية تتفاعل معها مع منطقتها ومع العالم على مدى العقود السبعة الماضية ، وأن السياسة الخارجية المصرية تعمقت ولعبت عددا من الأدوار النشطة والمؤثرة في القضايا الإقليمية والدولية خلال العقدين الماضيين إقليميا ودوليا لتحقيق وتوفير متطلبات إعادة الإعمار الداخلي وتسريع تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد العرابي أن مهمة المجلس المصري للشؤون الخارجية تتمثل في تحقيق فهم عميق وموضوعي لجميع القضايا الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية لمصر ، لافتاً إلى أن المجلس يعتمد على أفكار وخبرات أعضائه من ذوي الاختصاصات والخبرات المتنوعة والتواصل مع الجمهور .