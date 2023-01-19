محافظ أسوان يشيد بالجهود المبذولة للإدارة العامة لشئون البيئة خلال الـ 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 02:25 مساءً - أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود الإدارة العامة لشئون البيئة بقيادة المهندسة أسماء محمود وجميع العاملين فيها ، مؤكداً على أهمية مواصلة وإستمرار الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم مجالات حماية البيئة والحد من التلوث بمختلف أشكاله وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تعزيز الأنشطة والممارسات السليمة للحفاظ على البيئة وحمايتها وخلق بيئة نظيفة وأمنة تساهم فى الإرتقاء بالصحة العامة لجميع الأهالى والمواطنين .. ومن جانبها أكدت المهندسة أسماء محمود بأنه خلال الـ 6 أشهر الماضية نجحت الإدارة العامة لشئون البيئة فى تنظيم حملات ولجان تفتيشية متخصصة للمرور الميدانى وتنفيذ أعمال التفتيش البيئى والتأكد من الإلتزام بتطبيق الإشتراطات البيئية المطلوبة داخل 1100 منشأة متنوعة شملت المخابز والمطاعم والمنشآت الصناعية والطبية والفنادق والبواخر والعائمات السياحية ، فضلاً عن قاعات الأفراح وغيرها من المشروعات البيئية ، مشيرة بأنه تم الإنتهاء من دراسة عدد 319 من مشاريع تقييم الأثر البيئى وجارى بحث وإستيفاء البيانات والموافقات اللازمة لعدد 57 مشروع أخرين ، كما أوضحت المهندسة أسماء محمود بأنه تم القيام بالتعامل والرد على مختلف الشكاوى الواردة من جميع الجهات وذلك من خلال المعاينة الميدانية للشكوى على أرض الواقع ، بجانب البحث والمتابعة لإزالة أسباب الشكوى بإجمالى 70 شكوى بيئية متنوعة .