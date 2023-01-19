جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكولي تعاون مع مستشفى السلام الملكي ومدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 02:25 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مع مستشفى السلام الملكي، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، ولتوفير احتياجات سوق العمل من الكفاءات البشرية المتميزة.

وقع بروتوكول التعاون، د. محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. محمد رجب مدير مستشفى السلام الملكي ورئيس مجلس الإدارة.

ويهدف بروتوكول التعاون المشترك إلى توفير فرص للتدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة؛ لاكتساب الطلاب الخبرات العملية في التخصصات ذات الصلة بالكلية، وفقًا لبرنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه بما يُحقق الاستفادة الكافية لتأهيل الطلاب للعمل وتنمية مهاراتهم وتزوديهم بالخبرة العملية لتأهيلهم لسوق العمل المعاصر والمستقبلي، ولدفع عجلة التنمية بخطى مُتسارعة لملاحقة التطور المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة المجالات.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول، د. أسامة محمد نائب المدير العام ومدير التأمين الطبي ود. غادة المدير الفني للمستشفى، ود. إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود. رانيا الشرقاوي عميدة كلية علوم صحية ود. رشا علي ياقوت منسق برنامج مساعد تمريض التكنولوجيا ود. هناء الحوشي منسق برنامج الإدارة الصحية.

وعلى جانب آخر، وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية مُتمثلة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية الصناعة والطاقة، بروتوكول تعاون مشترك مع مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية برئاسة د. منى عبداللطيف؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية المتطورة.

واتفق الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية في مجال الصناعات التكنولوجية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات بمدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، التي تقوم بنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا وتضم (معهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية، معهد المعلوماتية، معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، معهد بحوث تكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية، مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلانية والتخمرية، مركز تنمية القدرات التكنولوجية).