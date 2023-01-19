وزير الخارجية يجرى اتصالا بنظيره الإسرائيلى

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى نقل خلال الاتصال تمنياته لنظيره الإسرائيلى بالتوفيق فى مهامه، لاسيما المرتبطة منها بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز آليات التشاور حول مختلف القضايا التى تهم البلدين، مؤكداً على أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام فى أسرع وقت، باعتباره السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكافة شعوب المنطقة.
كما أكد وزير الخارجية على أن مصر، باعتبارها أولى دول المنطقة سعياً وترسيخاً للسلام، ستظل دائماً تضطلع بدورها وتتحمل مسؤوليتها التاريخية فى دعم جهود السلام من أجل إنهاء الصراع، وهو ما يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التى من شأنها تعقيد الموقف، وضرورة الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس، لما لذلك من تأثير مباشر فى تخفيف حدة التوتر.
وأكد شكرى فى هذا الإطار على أن مصر سوف تستمر فى جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وفى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة.
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