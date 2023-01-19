الرئيس السيسى يصدر قرارا بترقية قيادات فى القوات المسلحة إلى رتبة فريق

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بترقية كل من اللواء أركان حرب أحمد فتحى خليفة، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية، إلى رتبة الفريق.





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