دمج وتأهيل المفرج عنهم .. محطة فارقة فى مسيرة تنسيقية شباب الأحزاب «صور»

جدة - نرمين السيد - - «التنسيقية»: نبذل جهودًا كبيرة لدمج وتأهيل المفرج عنهم

- محمد عبد العزيز: عدد المفرج عنهم منذ أبريل الماضى تجاوز 1200 شخص

- «التنسيقية»: نستهدف الوصول لأكثر من 200 مفرج عنهم خلال الـ3 أشهر المُقبلة

- توصية بإنشاء كيان يعمل على تنظيم تأهيل ودمج المفرج عنهم وصندوق لرعايتهم

- طارق فهمى: الدولة ليست وحدها المسؤولة عن جهود الدمج والتأهيل للمفرج عنهم

- طارق فهمى: المجتمع المدنى ورجال الأعمال لهم دور رئيسى فى دمج وتأهيل المفرج عنهم

فى أبريل 2022، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل لجنة العفو الرئاسى، بالتوازى مع دعوته لإطلاق حوار وطنى حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية بالبلاد.

وعلى وقع ذلك، تسارعت وتيرة الإفراجات عن مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا السياسية بموجب قرارات عفو رئاسية، لتبشر بإطلاق مرحلة جديدة يسودها العدالة والجبر، بهدف تحقيق السلام والمصالحة المستدامين.

الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إعلانه إطلاق الحوار الوطنى وتشكيل لجنة العفو الرئاسى

جهود جادة

ومنذ سبتمبر الماضى، بدأت جهود تقودها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستحداث لجنة باسم "الدمج والتأهيل" تضم فريقا كبيرا يشمل نواب محافظين وبرلمانيين ونشطاء حزبيين وغيرهم، للتواصل مع المفرج عنهم مؤخرا لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة على تذليل كافة العقبات التى تقف فى سبيل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.



وتستهدف التنسيقية الوصول إلى دمج أكثر من 200 شخص من المفرج عنهم مؤخرا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، للعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية فى عدة محاور مهنية واجتماعية وصحية ونفسية وغيرها.

كما سعت أيضًا إلى تذليل المعوقات القانونية والإجرائية التى تواجه المفرج عنهم، لا سيما فيما يتعلق بالموقف القانونى والمهنى، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، فيما ركزت على تقديم الدعم النفسى من خلال جلسات دورية مع متخصصين، وإجراء فحوصات وتحاليل طبية، وتقديم دعم مادى للحالات الأشد احتياجا، وتسديد المصروفات المدرسية لأبناء المفرج عنهم وغيرها من سبل الدعم المباشر.

أحد المُفرج عنهم



توجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعامل مع قضية إعادة الدمج والتأهيل، انطلاقا من اهتمام التنسيقية بتطبيقات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ مصر لتعهداتها أمام المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021.

ومؤخرًا عقدت التنسيقية ورشة عمل وصالونًا، لمناقشة التحديات التى تقف أمام المفرج عنهم على خلفية قضايا سياسية، بحضور عدد من السياسيين والحزبيين ونشطاء العمل الأهلى وعدد من المفرج عنهم مؤخرا، ضمن القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى.

صالون التنسيقية

وتمثلت أبرز التوصيات التى خرجت بها ورشة العمل فى إنشاء صندوق لرعاية المفرج عنهم، ودراسة إنشاء كيان تابع لإحدى الجهات يعمل على تنظيم تأهيل ودمج المفرج عنهم من خلال تقديم الرعاية الصحية وتنظيم عملية التأهيل المهنى، إلى جانب وضع حوافز للقطاع الخاص لتشغيل المفرج عنهم، وعمل زيارات منزلية لهم من لجنة العفو أو التنسيقية، على سبيل رد الاعتبار الاجتماعى.



وعلى الصعيد المؤسسى، لم تتبن جهود الدمج وإعادة التأهيل سوى تنسيقية الشباب، إلى جانب جهود فردية ومبعثرة من بعض المنتمين للأحزاب ينصب معظمها على النشطاء المعروفين دون غيرهم.

وتأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عام 2018، وقدمت نموذجا فريدا من مشاركة الشباب فى مختلف مجالات العمل العام، وتضم -حتى الآن- 298 عضوا، بينهم 191 من الحزبيين الممثلين عن 26 حزبا يعبرون عن مختلف التوجهات الأيديولوجية، إضافة إلى 107 من الشباب السياسيين.

وبشأن مجمل أعداد المفرج عنهم مؤخرا، قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن عدد المفرج عنهم منذ أبريل الماضى تجاوز 1200 شخص.

محمد عبدالعزيز

وأضاف عبد العزيز: "مستمرون فى إعداد وفحص القوائم لخروج دفعات جديدة من السجناء خلال الفترة المقبلة".

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين، إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا السياسية، بينهم الناشط والباحث السياسى حسن مصطفى والفنان التشكيلى أمير عبد الغنى.

العقبات والتحديات

وقال عضو بالتنسيقية، فضل عدم ذكر اسمه، إن الركائز الأساسية التى تم تحديدها عقب استحداث لجنة "الدمج والتأهيل" هى التواصل مع المفرج عنهم من غير المشاهير أو المنتمين للكيانات السياسية، والذين لا يجدون من يعبر عنهم أو يلبى احتياجاتهم.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"دوت الخليج" أن مراحل إعادة الدمج والتأهيل لا تشمل فقط النواحى المهنية والقانونية والصحية والنفسية، ولكنها تتوسع أيضا لتشمل تفعيل المشاركة السياسية للمفرج عنهم، بحيث يتم تشجيع من يرغب منهم على حضور الندوات والورش والمؤتمرات والمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى والظهور الإعلامى وغيرها.

عدد من المُفرج عنهم

لكن ثمة معوقات تعطل تلك الجهود نسبيا، يذكر المصدر عددا منها، قائلا: "هناك صعوبة فى إجراءات إعادة الطلاب المفصولين نهائيا إلى الجامعات الحكومية، والحال بالمثل مع بعض الموظفين المفصولين من أعمالهم، لا سيما فى قطاعى الكهرباء والبترول، بسبب اللوائح الداخلية لتلك الشركات الا فى بعض الحالات الفرديه التى عادت للعمل مره اخرى بتلك الشركات بعد جهود مضنيه من الاعضاء مع الوزارت والمؤسسات المعنية".

أحد المُفرج عنهم

وبحسب المصدر ذاته، يستقبل أعضاء التنسيقية يوميا رسائل إلكترونية واتصالات هاتفية من قيادات حزبية وسياسية، لترشيح حالات من المفرج عنهم مؤخرا لإدراجهم فى مبادرة الدمج والتأهيل، أو ترشيح أسماء لبعض السجناء لإدراجهم فى قوائم العفو من خلال التعاون القائم بين التنسيقية ولجنة العفو الرئاسى.

مشاركة جماعية

وقال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك سوابق تاريخية للمجتمع المصرى فى مسألة دمج وتأهيل المفرج عنهم، أبرزها دمج وتأهيل عناصر الجماعة الإسلامية بعد إجراء المراجعات الفكرية فى التسعينيات من القرن الماضى.

وأضاف فهمى: "هناك جهود كبيرة تبذل بدافع من التوجيه الرئاسى لتسريع وتيرة الإفراج عن السجناء وفق ضوابط وزارة الداخلية، كونها الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلى للبلاد".

د.طارق فهمى



وتابع: "فى هذا الشأن يجب التنبيه لأمرين، أولهما أن الدولة ليست وحدها المسؤولة عن جهود الدمج والتأهيل للمفرج عنهم، حيث يلزم قيام منظمات المجتمع المدنى ورجال المال والأعمال بدور فاعل ورئيسى فى هذه العملية، أما الأمر الثانى يتمثل فى إيجاد آليات مستحدثة من واقع الخبرة المصرية والتجارب الدولية لتحقيق هذا الهدف دون الإثقال على موازنة الدولة".

لحظات الفرح بخروج أحد المُفرج عنهم

واختتم فهمى حديثه قائلا: "هناك من يعتبر أن الإفراج عن السجناء أهم إنجاز للحوار الوطنى المرتقب، لكنى اختلف تماما مع هذا الرأى لأن خلق حالة حوارية بين مختلف التوجهات السياسية بشأن القضايا الوطنية أمر أعم وأشمل وأكبر من الإفراج عن المحبوسين".

عودة للحياة

وتمكن "دوت الخليج" من التواصل مع أحد المفرج عنهم مؤخرا والذى تلقى دعما من التنسيقية، لكنه يحتفظ باسمه احتراما للخصوصية، وأكد أن عضوا فى تنسيقية الشباب تواصل معه هاتفيا عقب شهرين من الإفراج عنه، حيث عاش هذه الفترة فى عزلة كاملة بسبب الوصم الاجتماعى والقلق من إعادة القبض عليه مرة أخرى.

الأهالى يستقبلون أحد المُفرج عنهم



وقال المفرج عنه نصا: "قضيت فى الحبس حوالى 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات ضد مؤسسات الدولة منذ أواخر سبتمبر 2019، فقدت خلالها الثقة فى كل شىء".

وأضاف: "عقب الخروج من السجن بعفو رئاسى، فقدت الأمل فى العودة لعملى، حيث كنت أعمل فى شركة بترول على درجة مدير عام، وغرقت أسرتى فى الديون، وأصبح الأقارب والمعارف يخشون زيارتى أو الحديث معى خوفا على سمعتهم ومستقبلهم".

فرحة إحدى الأمهات بالإفراج عن ابنها



وتابع: "تواصل معى عضو بتنسيقية الشباب والتقيته فى جلسة استغرقت أكثر من ساعتين شرحت فيها كل ما عانيته بعد الخروج من السجن، وإغلاق جميع الأبواب فى وجهى، ووضع أسرتى الذى أصبح على حافة الانهيار".

ومضى قائلا: "تكرر التواصل الهاتفى معى من الشخص نفسه أكثر من مرة، وحملت جميع المكالمات رسائل دعم ومساندة، حتى عدت إلى عملى بقرار من وزير البترول مطلع شهر ديسمبر الماضى، كما ساعدنى أيضا على تلقى جلسات مجانية مع طبيبة للاستشفاء النفسى والتخلص من اضطرابات ما بعد الصدمة".

عدد من المُفرج عنهم



ويعيش المفرج عنه فى مدينة ساحلية محدودة المساحة، يعرف سكانها بعضهم بعضا، ما فرض عليه قبل الدمج والتأهيل نوعا من العزلة الاجتماعية والتى أدت إلى ضغط نفسى بسبب مضاعفة الشعور بالقلق والغضب، بحسب قوله.

فرحة إحدى الأسر بالعفو الرئاسى

ما قاله المفرج عنه يشير إلى اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على إجراء إصلاحات سياسية جذرية تقوم على التفاوض الاجتماعى مع الأطراف المعنية من أجل تصفية أوضاع المحتجزين وجبر الضرر وإعادة الحياة إلى المفرج عنهم وذويهم بشكل كريم.