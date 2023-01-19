بعد صلاته قداس الغطاس.. وفاة كاهن كنيسة أبى سيفين بشبرا

جدة - نرمين السيد - وُلد الأب المتنيح فى 22 أغسطس 1953 وسيم كاهنًا فى 15 يوليو 1994 ونال رتبة القمصية فى 25 يوليو 2015.
أقيمت صلوات تجنيزه اليوم فى كنيسة الشهيد أبو سيفين والشهيدة دميانة بمشاركة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس القطاع، وعدد من كهنتها وأسرة الأب المتنيح وأبنائه ومحبيه.
وجاء رحيل الأب المتنيح بشكل مفاجئ حيث صلى مساء أمس قداس عيد الغطاس بشكل طبيعى، ثم عاد إلى بيته، لتفيض روحه بعد عودته بوقت قليل، وترك رحيله رنة ألم وأسى لدى ابنائه وشعب كنيسته ومحبيه.
قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، وللآباء كهنة كنائس القطاع فى نياحة الأب المبارك القمص بيشوى عياد ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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