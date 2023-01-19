نقيب الفلاحين بالدقهلية عن رفع سعر إردب القمح: الدولة تشعر بمعاناة الفلاح

جدة - نرمين السيد - وقال على العصفورى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، إن القرار سيعوض الفلاحين عن النفقات التى يتحملونها، خاصة بعد معاناتهم السابقة من تدنى الأسعار، حيث تعتبر الزراعة مصدر الرزق الوحيد لأسرهم.

وأضاف العصفورى، فى تصريحات خاصة، أن السعر الجديد لإردب القمح مرض جدا لجميع المزارعين، خاصة وأن السعر السابق كان سببا فى عزوف بعضهم عن زراعة القمح، بسبب جشع التجار واستغلالهم.

وأوضح أن تكلفة زراعة الفدان الواحد تتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه، ومع رفع سعر البيع سيصل مكسب الفلاح فى الفدان من 7 إلى 10 آلاف جنيه.

وأشار نقيب الفلاحين بالدقهلية، إلى أن قرار الحكومة برفع سعر الإردب، يعتبر حماية للفلاح، وسيشجعهم على توريد القمح لصوامع الحكومة، والتوسع فى زراعة المحصول.

وتابع بأن رفع سعر البيع سيساهم فى زيادة المساحة المنزرعة، وحدوث طفرة فى زراعة القمح بمصر، مؤكدا أن هناك 3 أنواع جيدة سيتم زراعتها وهى: مصر 1، ومصر 2، ومصر 3.

وطالب العصفورى، الحكومة بزيادة حصة الكيماوى المخصصة للفلاح، وخاصة محصول القمح، وذلك لعدم كفايتها فى زراعة الفدان الواحد، والاضطرار لشراء كميات إضافية من التجار بسعر 440 جنيها للشيكارة، ما يمثل عبئا على الفلاح.

وشدد العصفورى على أن الدولة تدعم الفلاح وتشعر بمعاناته، وتجتهد لتوفير سبل الراحة له، لكن هناك ظروفا عالمية، على الجميع أن يتحملها، وأن الفلاحين يساندون دولتهم بكل حب واجتهاد لتتقدم للأمام.