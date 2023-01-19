مشروعات «حياة كريمة» فى القليوبية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مشروعات «حياة كريمة» فى القليوبية. وبلغت تكلفة تنفيذ المشروعات 7.1 مليار جنيه، وضم التطوير 8 مشروعات، تم الانتهاء منها فى المجمعات الخدمية بنسبة 100%، وإنشاء المجمع الخدمى رقم 9 بنسبة 90% بمساحة 700 متر، وانتهاء 7 مشروعات فى قطاع المجمعات الزراعية بنسبة 100%، ويحتوى المجمع على جمعية زراعية ومكتب إرشاد ووحدة بيطرية ومجمع ألبان.

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