التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار” تعلن عن النداء الثاني لتمويل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 01:27 مساءً - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء الثاني لتمويل طلاب الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)، كإحدى آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين في إجراء البحوث المختلفة، يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المُستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، لتنمية قدرات الباحثين الابتكارية والابداعية، وربط أبحاثهم باحتياجات المجتمع المصري.

يهدف هذا النداء إلى تحفيز ودفع عجلة البحث العلمي، وبناء قدرات شباب الباحثين في المجالات العلمية، وإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر.

تتضمن الشروط العامة للنداء، تمويل أفضل الخطط البحثية للدارسين المصريين المسجلين بمرحلة الدراسات العليا في الكليات العلمية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين لطلاب الماجستير، ولا تزيد عن ثلاث سنوات لطلاب الدكتوراه، بشرط الانتهاء المسبق من الدراسة التمهيدية الخاصة بالدرجة، بتمويل يصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه لطلاب الماجستير، وبتمويل يصل إلى ٣٥٠ ألف جنيه لطلاب الدكتوراه.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم الإثنين الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع (فيسبوك):https://www.facebook.com/stdf.eg

جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أطلقت عدة نداءات بحثية في مطلع شهر يناير ٢٠٢٣، منها: مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة، ومبادرة "الصحة الواحدة"، تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان، ذلك بالإضافة للنداء السابع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني بهدف دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية.