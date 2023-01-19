اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 01:27 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم ١٩ يناير ٢٠٢٣ مع وزير خارجية إسرائيل "إيلي كوهين"، هنأه خلاله على توليه منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري نقل خلال الاتصال تمنياته لنظيره الإسرائيلي بالتوفيق في مهامه، لاسيما المرتبطة منها بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز آليات التشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين، مؤكداً على أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت، باعتباره السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكافة شعوب المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية على أن مصر، باعتبارها أولى دول المنطقة سعياً وترسيخاً للسلام، ستظل دائماً تضطلع بدورها وتتحمل مسئوليتها التاريخية في دعم جهود السلام من أجل إنهاء الصراع، وهو ما يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر. وأكد شكري في هذا الإطار على أن مصر سوف تستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة.