جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" هذه الخطة. كما تتضمن الخطة، الإعلان أولا بأول عن أسماء مساجد الاعتكاف عبر «فيس بوك»، والسماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان، وتكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، وتنظيم ابتهالات دينية لكبار المبتهلين بجميع المساجد الكبرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «عودة جميع الشعائر».. خطة الأوقاف لشهر رمضان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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