«تمويل العلوم والابتكار»: 250 ألف جنيه لطلاب الماجستير و350 للدكتوراه

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء الثانى لتمويل طلاب الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)، كإحدى آليات التمويل التنافسى التى تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين فى إجراء البحوث المختلفة، يأتى ذلك فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، لتنمية قدرات الباحثين الابتكارية والابداعية، وربط أبحاثهم باحتياجات المجتمع المصرى.





ويهدف هذا النداء إلى تحفيز ودفع عجلة البحث العلمى، وبناء قدرات شباب الباحثين فى المجالات العلمية، وإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمى فى مصر.

وتتضمن الشروط العامة للنداء، تمويل أفضل الخطط البحثية للدارسين المصريين المسجلين بمرحلة الدراسات العليا فى الكليات العلمية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين لطلاب الماجستير، ولا تزيد عن ثلاث سنوات لطلاب الدكتوراه، بشرط الانتهاء المسبق من الدراسة التمهيدية الخاصة بالدرجة، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لطلاب الماجستير، وبتمويل يصل إلى 350 ألف جنيه لطلاب الدكتوراه.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكترونى للهيئة من هنا أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع (فيسبوك) من هنا .

جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أطلقت عدة نداءات بحثية فى مطلع شهر يناير 2023، منها: مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة، ومبادرة "الصحة الواحدة"، تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان، ذلك بالإضافة للنداء السابع لبرنامج التعاون التكنولوجى المصرى الإسبانى بهدف دعم وربط البحث العلمى بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعى لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية.