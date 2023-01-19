ويهدف هذا النداء إلى تحفيز ودفع عجلة البحث العلمى، وبناء قدرات شباب الباحثين فى المجالات العلمية، وإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمى فى مصر.
وتتضمن الشروط العامة للنداء، تمويل أفضل الخطط البحثية للدارسين المصريين المسجلين بمرحلة الدراسات العليا فى الكليات العلمية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين لطلاب الماجستير، ولا تزيد عن ثلاث سنوات لطلاب الدكتوراه، بشرط الانتهاء المسبق من الدراسة التمهيدية الخاصة بالدرجة، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لطلاب الماجستير، وبتمويل يصل إلى 350 ألف جنيه لطلاب الدكتوراه.
ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكترونى للهيئة من هنا أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع (فيسبوك) من هنا .
جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أطلقت عدة نداءات بحثية فى مطلع شهر يناير 2023، منها: مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة، ومبادرة "الصحة الواحدة"، تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان، ذلك بالإضافة للنداء السابع لبرنامج التعاون التكنولوجى المصرى الإسبانى بهدف دعم وربط البحث العلمى بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعى لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تمويل العلوم والابتكار»: 250 ألف جنيه لطلاب الماجستير و350 للدكتوراه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.