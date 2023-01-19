جلسة لاستعراض متطلبات أهل المنيا من مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 – 2024

جدة - نرمين السيد - عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الجلسة التشاورية للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التى تحتاجها الأحياء والقرى التابعة للمركز بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.





جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم. وشهدت الجلسة التشاورية، إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة فى حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها فى الخطة الاستثمارية. كما تم خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للمركز، بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

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