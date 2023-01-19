الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا ويشيد بمستوى إعداد الطلاب (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 12:30 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددًا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشـطـة علـى عـدد مـن التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعـاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.