أول إفريقية.. هالة السعيد تهنئ المصرية مينوش شفيق برئاسة جامعة كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت السعيد خلال صفحتها الرسمية على "تويتر": أوجه تهانيَّ إلى مينوش شفيق على تولّيها منصب رئيسة جامعة كولومبيا. وقالت السعيد: تفتخر مصر بها كأول سيدة مصرية إفريقية تتولّى هذا المنصب، طالما كانت المرأة شريكا أساسيا فى النجاح والتنمية، وسيشهد المستقبل المزيد من النجاحات التى تبرز دورها الفعّال.. إلى القائدة العالمية، اللامعة والقديرة، مبروك.

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