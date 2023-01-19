«مراكب النجاة» تنفذ 160 دورة توعية لطلاب التعليم الفنى وخريجى الجامعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إطلاق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، تستهدف الأمهات والطلاب والشباب؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك استكمالا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأضافت الوزيرة أنه جرى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 3 محافظات وتقديم الدعم بقيمة بلغت نحو 175 مليون جنيه، لدعم الشباب من رواد الأعمال، إلى جانب تنفيذ 4 قوافل طبية كبرى فى 4 محافظات بالتعاون مع مؤسسة (صناع الخير)، للكشف على 2761 من الأهالى.

وأشارت إلى دور المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، فى تأهيل الشباب لسوق العمل الخارجية، وتم افتتاح 7 غرف تدريب فى 7 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية كمرحلة أولى، ويتم الإعداد لافتتاح 7 غرف أخرى خلال المرحلة القادمة، حتى نستكمل 14 غرفة فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأعربت عن شكرها لرئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وكافة أعضاء المجلس القائمين على تنفيذ حملات طرق الأبواب، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ونوهت بأهمية تلك الحملات فى الوصول لشرائح متعددة من المرأة المصرية فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث إن حملات (مراكب النجاة) منذ ديسمبر 2019 استهدفت مليونا و756 ألفا و216 شخصا على مستوى محافظات (الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا والدقهلية والأقصر وقنا).

ولفتت إلى التأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس القومى للمرأة، حيث إن المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير فى قرار أبنائها نحو الهجرة غير الشرعية أو العكس، ولذلك كان استهداف توعيتها أمرا ضروريا، وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة فى هذه القرى.

من ناحيتها، قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، إن المجلس حريص على مواصلة جهوده فى دعم المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتى بدأها مع إطلاق المبادرة فى عام 2019 بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من خلال القيام بدوره فى رفع وعى المرأة التى هى الأم أو الأخت أو الجدة أو الزوجة، بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من هذه المخاطر.

وأضافت أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى إقناع الأبناء والرجال داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج.

وذكرت أن الحملة التى يطلقها المجلس ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حاليا تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات والشباب وطلبة الجامعات بالمحافظات الست، التى تعتبر من ضمن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية فى مصر.

وأعربت عن أملها فى أن تحقق الحملة الأهداف المرجوة ومواجهة المشكلة التى تهدد أمن وسلامة أبناء هذه المحافظات الذين يلجأون للهجرة بطرق غير مشروعة، وينساقون وراء الأوهام التى يروجها تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة، وتحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى.

جدير بالذكر أن حملة التوعية تتضمن تنفيذ حملة لطرق الأبواب فى الفترة من 21 إلى 23 يناير 2023؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويسبق الحملة تدريب الرائدات لمدة يومين على رسائل الحملة للقيام بدورهن الإيجابى فى نشر الوعى بين كافة فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها.

كما تتضمن حملة التوعوية أيضا تنفيذ ورش عمل للسيدات حول ريادة الأعمال خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير الحالى، بهدف تحفيز وإتاحة الفرص للبدء فى المشروعات الصغيرة للسيدات، ويعقد المجلس ووزارة الهجرة بالتوازى لقاءات مفتوحة مع عدد من الطلاب داخل الجامعات بالمحافظات الست المستهدفة؛ لتعريفهم برسائل الحملة.