«الوزراء»: زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة

جدة - نرمين السيد - وقال المركز، إن هذا يعد تحولا نوعيا نحو التمكين فى السعى لتحقيق العدالة والأمن لجميع المصريين، وانعكس ذلك بوضوح فى إعادة هيكلة الدعم لضمان تحسين الاستهداف من أجل تغطية أوسع للفئات الضعيفة.

جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره مركز المعلومات، تحت عنوان "إنسانية التضامن"، أشار خلاله إلى أن تحليلات عديدة ترجح أن العالم سيشهد تحديات جمة فى 2023، لذا فإن الحاجة تصبح ماسة لمزيد من المبادرات والجهود التى تجمع الأفراد والشعوب والدول والمنظمات الدولية لصنع غد أفضل.

وأشار إلى زيادة جزء المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الميزانية الوطنية، وشمل ذلك بدء برنامج حماية اجتماعية جديد وموسع من خلال التحويلات النقدية المشروطة (برنامج تكافل وكرامة) وكذلك برامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وتقديم العناصر الغذائية المدعومة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان،التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021، التى تأخذ رؤية شاملة للحقوق، وليس تمييزا لأى مجموعة من الحقوق على غيرها، وتقوم الاستراتيجية الوطنية على ثلاث ركائز: الأولى والثانية هى الضمانات الدستورية والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، والثالثة هى استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

ونوه بأنه بهذه الطريقة تربط الاستراتيجية حقوق الإنسان على الصعيد الوطنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهذا تذكير مهم بأن أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان مرتبطة بعضها ببعض، حيث يعد تنفيذ النطاق الكامل لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متآزرة وعالمية وغير قابلة للتجزئة، وهى تشكل عوامل أساسية فى بناء مجتمعات أكثر سلما وشمولية، وهذا أيضا ما يدور حوله الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فتعزيز الفضاء المدنى وحمايته يجعل المجتمعات أقوى وأكثر مرونة، بناء على الحق فى المشاركة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع.

ورصد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، المعنون بـ "التنمية حق للجميع: مسارات وآفاق مصر"، التقدم المحرز فى العديد من أبعاد التنمية المستدامة؛ بهدف تقديم تحليل متعمق لمتابعة مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى تتماشى تماما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما قدم مراجعة تحليلية للسياسات التى تم تبنيها وتنفيذها وتأثيرها على المصريين، ومن بينها سياسات التضامن الإنسانى والاجتماعى، فى السكن الملائم، والحماية الاجتماعية.

وفى عام 2014، جرى الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعى طموح، لإنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، وخاصة ذوى الدخل المنخفض والمتوسط، وحتى 30 يونيو 2020، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى حوالى 312 ألف مستفيد، وقد حصلوا على دعم نقدى يصل إلى 4.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الدعم من صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى فى عام 2019 حوالى 248 ألف مستفيد، منهم حوالى 20% من النساء، وخلال السنة المالية 2019/ 2020، كان هناك ما يقرب من 4000 مستفيد (حوالى 25% منهم من النساء)، تلقوا دعما يقدر بـ 907 ملايين جنيه وتمويل عقارى بقيمة 6.9 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن جائحة "كوفيد-19" تسببت فى ركود اقتصادى شديد فى معظم بلدان العالم، وفى مواجهة التداعيات الكارثية للجائحة والأزمات الاقتصادية على الفقراء ومحدودى الدخل فى مصر، اتجهت الدولة للتعاون مع البنك الدولى لحماية الفقراء، حيث تمثلت أبرز مشروعات التعاون بين مصر والبنك الدولى لحماية الفقراء قبل الجائحة وخلالها فى مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر بقيمة 400 مليون دولار والتمويل الإضافى بمبلغ 500 مليون دولار، وهو ما مكن من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 مليون أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، كما ساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشرى فى مصر خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وتمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، وتوجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد.

وأورد أن تلك العملية أضافت 411 ألف أسرة أثناء الجائحة، مما عزز قدرة برنامج "تكافل وكرامة" وكفاءته فى الوصول إلى أكثر الأسر فقرا وضعفا، ولتشجيع استقلال المستفيدين ماليا، ينفذ المشروع برامج تجريبية لنماذج الشمول الاقتصادى ونماذج التأهيل فى ثمان محافظات، فى إطار برنامج "فرصة"، وتوفر هذه البرامج التجريبية عمليات الربط اللازمة للحصول على الفرص الاقتصادية من خلال توفير أصول الإنتاج ونقل ملكيتها للمستحقين وتوفير فرص عمل بأجر والتدريب، مع التركيز بصفة خاصة على النساء والشباب.

ويهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، -الذى بدأ عام 2020، بإجمالى 400 مليون دولار-، إلى دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة، كما تم وضع اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية، ومن خلال دعم أربع هيئات جديدة معنية بهذا النظام.

وأبرز التقرير أن عام 2022 شهد افتتاح أول وحدة للتكافل الاجتماعى بجامعة المنصورة، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، وفى هذا الصدد، تهدف وحدة التكافل الاجتماعى إلى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والطلاب وموظفو الجامعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقديم خدمات تأهيلية وتعليمية وتوعوية، وكذلك الخدمات والبرامج الاقتصادية أو العلاجية، سواء كان الطالب عاديا أو من ذوى الإعاقة، وتعتبر الوحدة جزءا من خطة الدولة لتوسيع أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع مختلف القطاعات؛ لتعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة فى العمل العام والتنمية، ويأتى ذلك فى ظل الدور الذى تؤديه الجامعات فى عمليات التغيير المجتمعى وبناء الإنسان، وكذلك فى مجالات التمكين الاقتصادى. ورفع مستوى الوعى العام بين طلاب الجامعات، مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التى تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.

وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على إطلاق الدولة برنامج الأبوة والأمومة الإيجابية، عام 2021، بالتعاون مع اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبى، حيث يقدم البرنامج للأسر الأكثر ضعفا جلسات المجموعات المجتمعية حول مجالات الأبوة والأمومة الرئيسة، بما فى ذلك الرعاية المناسبة، والدعم العاطفى والاجتماعى، والصحة والتغذية، والتعلم والنمو المعرفى والانضباط الإيجابى الذى اكتسبت الأسر من خلاله المعرفة حول زواج الأطفال والعنف وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتعليم، وقدم البرنامج المنهج المنفذ فى قرى ومحافظات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقتها الدولة، كما استخدم البرنامج منصة التواصل التفاعلى للتضامن الاجتماعى فى التوثيق والمتابعة مع الأسر المحتاجة للنصائح حول قضايا الأسرة والتعليم من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول مجانا بإرسال (رسالة) على الرقم 1442، ويأتى ذلك فى إطار الحقبة الجديدة التى تشهدها الدولة، والتى تقوم على التربية الإيجابية والبناء والاستثمار فى الأفراد، وإعادة العلاقة الإيجابية بين الأسرة وأبنائها.

وأبرز التقرير إشادة منظمة العمل الدولية بجهود مصر فى تعزيز التضامن الإنسانى والاجتماعى، وخاصة بسياساتها إزاء اللاجئين على أراضيها، موضحة أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من كونها بلد عبور ومقصد للمشردين قسرا، وأشارت المنظمة إلى أن النازحين القسريين يتمتعون فى مصر بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة، كما يحصل الطلاب السوريون والسودانيون واليمنيون على التعليم فى المدارس العامة، كما أوضحت أن الحكومة المصرية تسمح لجميع الموجودين فى البلاد بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات العامة.

أما على المستوى الدولى تناول المركز فى تقريره أهم المبادرات الدولية فى مجال التضامن الإنسانى، ويأتى مشروع "صحة واحدة للبشر والبيئة والحيوان وسبل العيش" فى القرن الإفريقى لتعزيز رفاهية المجتمعات الإفريقية الرعوية وقدرتها على الصمود فى الصومال وإثيوبيا وكينيا، من خلال الاهتمام بالركائز الثلاثة الرئيسة للرعى، وهى: الثروة الحيوانية، والأشخاص، والموارد الطبيعية؛ ومشروع "إدارة الهجرة فى الجنوب الإفريقى"، ومشروع "مكافحة الألغام فى كولومبيا"، ومشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة فى جنوب القوقاز"، ومشروع "تعزيز القدرات الوطنية للتصدى للتهديدات الإشعاعية النووية فى جمهورية مولدوفا"، و"صندوق السلام المشترك": لمنع الصراعات فى ميانمار.

وأبرز التقرير أهمية التضامن بين الدول النامية لمواجهة مختلف الأزمات، حيث أنه نتيجة للتداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والتحديات السياسية والاقتصادية التى خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغير المناخى يجب على الدول النامية -بدعم من الشركاء فى الشمال، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، ومراكز الفكر وغيرها، تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والعمل الخيرى الخاص وغيرهم معا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، فى السياق ذاته، هناك أهمية كبيرة لتبادل الحلول التنموية التى تقودها دول الجنوب على نطاق واسع، وهذا الأمر لا يعفى الدول الأكثر ثراء من مسؤولياتها للعمل بشكل بناء مع العالم النامى، لا سيما للحد من التفاوتات المتزايدة بين الدول وداخلها.

وتشير التقديرات العالمية الحالية للأمم المتحدة إلى وجود نحو 281 مليون مهاجر دولى فى العالم خلال عام 2020، أى ما يعادل 3.6% من سكان العالم، وهو ما يمثل أقلية صغيرة من سكان العالم، مما يعنى أن البقاء داخل البلد الذى ولد فيه الفرد يظل الأمر الأكثر شيوعا. فالغالبية العظمى من الناس لا يهاجرون عبر الحدود، وإنما تهاجر أعداد أكبر بكثير داخل البلدان نفسها، وقد شهد عام 2022 ارتفاع عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم ليصل إلى 100 مليون شخص، ورغم ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بأن لكل شخص الحق فى البحث عن الأمان، لكن الواقع أنه فى كثير من الأحيان، يتجاهل القادة مسؤولياتهم الدولية ويواجه الأشخاص المتنقلون بالعداء.