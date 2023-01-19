البابا تواضروس يعزى فى وفاة كاهن كنيسة قصرية الريحان 

جدة - نرمين السيد - توفى القمص ميخائيل القمص صليب كاهن كنيستى السيدة العذراء (قصرية الريحان) والشهيدة بربارة بمصر القديمة، عن عمر ناهز 75 سنة وبعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من 30 عاما، وسيم كاهنا عام 1992، ونال رتبة القمصية عام 2013.





وستصلى صلوات تجنيزه فى الواحدة من ظهر اليوم الخميس فى كنيسة السيدة العذراء (قصرية الريحان). وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وللآباء كهنة القطاع فى نياحة الأب المبارك القمص ميخائيل القمص صليب، ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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