سويلم يتابع موقف مشروعات الحماية من أخطار السيول وإجراءات التعامل مع موسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 11:25 صباحاً - - الدكتور سويلم : تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية

- توفير الحماية للمواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات

- إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين ، والمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل ، والتنبؤ بكميات الامطار ومواقع هطولها قبل حدوثها بثلاثة أيام

- نهو أعمال حماية وادى الجرافى وإنشاء عدد (١٠) خزانات أرضية على روافد الوادى بشمال سيناء ، والعمل على تنفيذ (١٠) خزانات أرضية بوسط سيناء

- نهو إنشاء قناة تصريف ومعبر أيرلندى والعمل على إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه بوادى بعبع بجنوب سيناء

- نهو أعمال حماية لقرية الزعفرانة ، والعمل على تنفيذ أعمال حماية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

- العمل على إنشاء سد وادى أبو أسماعيل ، ونهو إنشاء عدد ١٠٠ بئر نشو (رومانى) بمحافظة مطروح

- نهو أعمال حماية قرى زاويه الجدامى بالمنيا ، و وادي عبادي بأسوان ، وقرب إنتهاء عملية حماية وادى سنور ببني سويف

- العمل على إنشاء أعمال حماية بمخرات اطفيح والديسمي والكريمات والودى والمنشى بالجيزة ، ووادى الجبو بالقاهرة ، ووادى القصب بسوهاج وعزبة الشيخ سعيد ودير الأمير تادرس بأسيوط

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لإستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة ، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول .

وصرح الدكتور سويلم أنه ونظراً لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف سيادته أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين ، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن إستدامة مصدر المياه .

وأوضح الدكتور سويلم أنه وإيمانا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء .. فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء .. حيث إنتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ عملية إنشاء عدد (١٠) خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه ، ونهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد (١٠) خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى ١٩ مليون جنية ونسبة تنفيذ ٩١ % ، وتنفيذ عملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٢٥ %

وفى محافظة البحر الاحمر .. تم نهو عملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية ب ١ و ب ٣ وحاجز ترابى خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة بتكلفة تصل الى ٢١٤ مليون جنيه ، والعمل على تنفيذ عملية حماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٥٨ % .

وفى محافظة مطروح .. يجرى العمل على تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل (وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع (٦) متر وعرض (٥٤) متر من أسفل و (٥) متر من أعلى ، وذلك بتكلفة ١١ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٥ % ، كما تم نهو إنشاء عدد ١٠٠ بئر نشو (رومانى) بسعة (١٥٠-٢٠٠ متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة .

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد .. أوضح الدكتور سويلم أنه قد تم نهو عملية حماية قرى زاويه الجدامى بمركز مغاغه بمحافظة المنيا بتكلفة ٣٢ مليون جنية ، وعملية حماية وادي عبادي ٣ ب بمحافظة أسوان بتكلفة ١٥ مليون جنية ، وأوشكت عملية حماية وادى سنور على الإنتهاء بتكلفة ٣٨٨ مليون جنية وبنسبة تنفيذ ٩٧ % ، والتي تتضمن إنشاء عدد (٨) بحيرة وعدد (٨) حاجز ترابي بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف .

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء عدد (٤) بحيرات وعدد (٣) حاجز ترابي بمخر سيل اطفيح بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بتكلفة ٦٧ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٨٧ % ، وعملية إنشاء عدد (٤) بحيرات وعدد (٤) حاجز ترابي وعدد (١) حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة ١٠١ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٨٦ % ، وعملية إنشاء عدد (٤) بحيرات وعدد (٤) حاجز ترابى وعدد (١) سد ركامى بمخر سيل الكريمات بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة بتكلفة ٢٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٨٠ % ، وعملية إنشاء عدد (٣) بحيرات وعدد (٢) حاجز ترابى بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة بتكلفة ١٠٥ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٥٩ % ، وعملية إنشاء عدد (٣) بحيرات وعدد (٣) حاجز ترابى وعدد (١) حوض تهدئة بمخر سيل المنشى بمنطقة المنشى بمحافظة الجيزة بتكلفة ١٠٩ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٧٥ % ، وعملية إنشاء عدد (٢) سد وعدد (١) حاجز توجيه وتأهيل وتدعيم البرابخ القائمة بوادى الجبو بمدينه ١٥ مايو بمحافظة القاهرة بتكلفة ٤٩ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٤٤ % ، وعملية حمايه وادى القصب بعدد (٢) سد ركامى وتدعيم عدد (٥) سدود ركاميه قائمة بمحافظة سوهاج بتكلفة ٤٩ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٧٠ % ، وعملية حمايه عزبة الشيخ سعيد بعدد (١) سد ركامى وعدد (١) حاجز توجيه وقناة تصريف بتكلفة ٧ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ١٥ % ، وعملية حمايه دير الأمير تادرس بعدد (٢) سد ركامى وعدد (١) سد ترابى بمحافظة أسيوط بتكلفة ١٥ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٨٦ % .

وأضاف الدكتور سويلم أنه إلى جانب هذا الإجراءات بعيد المدى والمتمثلة فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول ، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.