الرى: تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول لمواجهة تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - كان وزير الرى تلقى تقريرا من رئيس قطاع المياه الجوفية الدكتور أسامة الظاهر، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وقال الدكتور سويلم إن منشآت الحماية من أخطار السيول تأتى أهميتها فى مواجهة زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية، مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التى تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء، والتى تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفى، بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وأوضح أنه إيمانا من الوزارة بدورها فى تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء، وانتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل فى شمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه، وتنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق - شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه.

ولفت وزير الرى إلى أنه يتم حاليا إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 91 %، وإنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25 %.

وأشار إلى أنه فى محافظة البحر الأحمر، تم الانتهاء من إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابى خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة بتكلفة تصل إلى 214 مليون جنيه، والعمل على تنفيذ عملية حماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب بتكلفة 140 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 58 %.

بينما فى محافظة مطروح، قال الوزير إنه يجرى العمل على إنشاء سد وادى أبو إسماعيل (وادى الشقوق)، والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول، وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بارتفاع 6 أمتار وعرض 54 مترا من أسفل و5 أمتار من أعلى، وذلك بتكلفة 11 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تصل إلى 85 %، كما تم الانتهاء من إنشاء 100 بئر نشو (رومانى) بسعة (150-200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار، وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة.



وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد، أوضح سويلم أنه قد تم الانتهاء عملية حماية قرى زاوية الجدامى بمركز مغاغة فى محافظة المنيا بتكلفة 32 مليون جنيه، وعملية حماية وادى عبادى بمحافظة أسوان بتكلفة 15 مليون جنيه.. مشيرا إلى أن عملية حماية وادى سنور أوشكت على الانتهاء بتكلفة 388 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 97 %، والتى تتضمن إنشاء 8 بحيرات و8 حواجز ترابية بمخرج وادى سنور، وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف.

وأضاف أنه يجرى إنشاء 4 بحيرات و3 حواجز ترابية بمخر سيل أطفيح بمدينة أطفيح فى محافظة الجيزة بتكلفة 67 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 87 %، وإنشاء 4 بحيرات و4 حواجز ترابية وحوض تهدئة بمخر سيل الديسمى بمدينة الصف فى محافظة الجيزة بتكلفة 101 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 86 %، فضلا عن إنشاء 4 بحيرات و4 حواجز ترابية وسد ركامى بمخر سيل الكريمات بمنطقة الكريمات فى محافظة الجيزة بتكلفة 26 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 80%، وإنشاء 3 بحيرات وحاجزين ترابيين بمخر سيل الودى بمنطقة الودى فى محافظة الجيزة بتكلفة 105 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 59 %.

ولفت وزير الرى إلى أنه يتم أيضا إنشاء 3 بحيرات و3 حواجز ترابية وحوض تهدئة بمخر سيل المنشى بمنطقة المنشى فى محافظة الجيزة بتكلفة 109 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 75 %، وإنشاء سدين وحاجز توجيه وتأهيل وتدعيم البرابخ القائمة بوادى الجبو بمدينه 15 مايو فى محافظة القاهرة بتكلفة 49 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 44 %، وعملية حماية وادى القصب بسدين ركاميين وتدعيم 5 سدود ركامية قائمة بمحافظة سوهاج بتكلفة 49 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 70 %، وعملية حماية عزبة الشيخ سعيد بسد ركامى وحاجز توجيه وقناة تصريف بتكلفة 7 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 15 %، وعملية حماية دير الأمير تادرس بسدين ركاميين وسد ترابى بمحافظة أسيوط بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 86 %.

وأضاف الدكتور سويلم أنه إلى جانب هذا الإجراءات بعيدة المدى والمتمثلة فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على 117 مخر سيل والتعامل الفورى مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أى عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق فى تجمع مياه السيول أمامها؛ الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب فى غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وتابع بأن وزارة الرى تمتلك مركزا للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب "واتس آب" تشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب وزارة الرى لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.