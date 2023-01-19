صحف الكويت تبرز تأكيد السيسى وقادة قمة أبوظبى على قواعد حسن الجوار

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة دول التعاون الخليجى والأردن، على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.





ففى صحيفة الأنباء وتحت عنوان أبوظبى تستضيف قمة "الازدهار والاستقرار فى المنطقة" قالت الصحيفة إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات استضاف لقاء أخويا تشاوريا مع كل من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى صحيفة الراى وتحت عنوان قمة أبو ظبى: احترام قواعد السيادة ووقف التدخلات ذكرت الصحيفة أن قادة دول التعاون الخليجى ومصر والأردن أكدوا أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وتحت عنوان لقاء أبو ظبى يدعو للتنسيق فى مواجهة التحولات قات صحيفة الجريدة الكويتية إن هدف اللقاء الذى عقد تحت عنوان "الازدهار والاستقرار فى المنطقة"، هو "ترسيخ التعاون وتعميقه عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمى"، مضيفة أن المشاركين استعرضوا "التحديات التى تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا" وأكدوا حرصهم على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات فى المنطقة والعالم.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية تحت عنوان رئيس الإمارات استضاف لقاء تشاوريا مع قادة البحرين وعمان وقطر والأردن ومصر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن فى ختام اجتماع قمة أبوظبى عن رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار فى المنطقة.