مدبولى: الدولة تُقدر دور وكالة الفضاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

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وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد فى مقر وكالة الفضاء المصرية، وحرصه على حضور اجتماع مجلس إدارتها، لمتابعة مستجدات ملفات عمل الوكالة، مؤكدا أن الدولة تقدر الدور الحيوى الذى يقوم به هذا الصرح العلمى البارز وتدعم جهوده فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور شريف صدقى عددا من الموضوعات ذات الصلة بعمل وكالة الفضاء المصرية، وموقف استكمال العناصر اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى، بما فى ذلك تجهيز البنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتوطين صناعة الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى موقف الاتفاقات التى تبرمها الوكالة مع العديد من الشركاء فى أنحاء العالم، لتعزيز علاقات التعاون، وتبادل المعرفة، وتأهيل الكوادر ومواكبة أحدث المستجدات فى علوم الفضاء.
كما تطرق الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إلى موقف تنفيذ "المدينة الفضائية" التى تستهدف الدولة من خلالها ايجاد كيان علمى متكامل يضم المبنى الرئيسى للوكالة، وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.
وعرض الدكتور شريف صدقى أيضا موقف تنفيذ مبنى "وكالة الفضاء الإفريقية"، ضمن مكونات "المدينة الفضائية"، والتى تتولى مصر إنشاؤها لتكون مقرا لهذا الصرح الاقليمى، بما يعزز ويشير إلى الدور الفعال الذى تقوم به مصر فى دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء فى القارة الافريقية، موضحا فى هذا الصدد أنه تم سيتم الانتهاء قريبا من إنشاءات الوكالة.
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