مدبولى: الدولة تُقدر دور وكالة الفضاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقرها الجديد، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.





وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد فى مقر وكالة الفضاء المصرية، وحرصه على حضور اجتماع مجلس إدارتها، لمتابعة مستجدات ملفات عمل الوكالة، مؤكدا أن الدولة تقدر الدور الحيوى الذى يقوم به هذا الصرح العلمى البارز وتدعم جهوده فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور شريف صدقى عددا من الموضوعات ذات الصلة بعمل وكالة الفضاء المصرية، وموقف استكمال العناصر اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى، بما فى ذلك تجهيز البنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتوطين صناعة الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى موقف الاتفاقات التى تبرمها الوكالة مع العديد من الشركاء فى أنحاء العالم، لتعزيز علاقات التعاون، وتبادل المعرفة، وتأهيل الكوادر ومواكبة أحدث المستجدات فى علوم الفضاء.



كما تطرق الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إلى موقف تنفيذ "المدينة الفضائية" التى تستهدف الدولة من خلالها ايجاد كيان علمى متكامل يضم المبنى الرئيسى للوكالة، وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

وعرض الدكتور شريف صدقى أيضا موقف تنفيذ مبنى "وكالة الفضاء الإفريقية"، ضمن مكونات "المدينة الفضائية"، والتى تتولى مصر إنشاؤها لتكون مقرا لهذا الصرح الاقليمى، بما يعزز ويشير إلى الدور الفعال الذى تقوم به مصر فى دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء فى القارة الافريقية، موضحا فى هذا الصدد أنه تم سيتم الانتهاء قريبا من إنشاءات الوكالة.