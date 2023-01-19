الصحة تبحث مع صندوق مصر السيادى فرص الاستثمار لجذب القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا، مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وهشام موسى رئيس الصندوق الفرعى للصحة وصناعة الدواء، لبحث فرص الاستثمار والتعاون فى المجال الصحى، وذلك بمقر ديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أهمية المشاركة المجتمعية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بما ينعكس على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث فرص الاستثمار لجذب شركات القطاع الخاص للتعاون فى ملف الرعاية الصحية، حيث تتبنى الوزارة، استراتيجية متطورة تستهدف التشارك وتبادل الرؤى والخبرات والعمل معا على وضع رؤية مستقبلية تستهدف رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أكبر تغطية صحية شاملة للمواطن، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمثل ذراعا أساسيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتابع عبدالغفار بأن الاجتماع تناول أيضا فرص الاستثمار بقطاع الدواء، والانجازات التى حققتها الدولة المصرية بملف صناعة الأدوية وخطتها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء، كما تمت مناقشة وضع رؤية مستقبلية للاستثمار بمجال صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية، بما يضع مصر فى قائمة الدول المتقدمة بمجال الصناعات الطبية.



وأضاف أن الوزير، وجه خلال الاجتماع بضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من الدول المتقدمة فى ملف الاستثمار الصحى، مؤكدا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح المشروعات الصحية، وإحراز تقدما وإنجازا جديدا بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمتلك المقومات التى تجعلها رائدة فى هذا المجال.