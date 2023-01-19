حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 20-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20-1-2023
مهنياً: لا تكن متصلباً في قراراتك مع الزملاء، ولا سيما أن أحدهم بدأ يتذمر من طريقة تعاطيك معه.
عاطفياً: إمنح الشريك المزيد من الوقت ليشرح موقفه من الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيراً الحوار البنّاء بينكما.
صحياً: بعد قرارك الأخير القاضي باتباع حمية للمحافظة على صحة سليمة، بدأت تشعر بارتياح.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 20-1-2023
مهنياً: يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير الى عملية شراء مهمة.
عاطفياً: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم.
صحياً: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20-1-2023
مهنياً: دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة.
عاطفياً: القساوة مع الشريك لا تنفعك بشيء، لأنك ستشعر بوحدة وبفراغ كبيرين إذا قرر الانفصال عنك.
صحياً: حاول أن تثير حماسة العائلة للقيام بنشاطات وتحركات تعود بالنفع على الصحة.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 20-1-2023
مهنياً: آفاق النجاح تفتح أمامك وتعرف تقدماً كبيراً مجالك المهني، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة قد لا تتكرر.
عاطفياً:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة في طريقك.
صحياً: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشياً في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.
حظك اليوم برج الاسد الجمعة 20-1-2023
مهنياً: يجعلك هذا اليوم تشغل نفسك بأمور صغيرة لن تنفعك بشيء، بل بالعكس قد تضيّع لك وقتك، وأنت بحاجة ماسة إلى كل ثانية.
عاطفياً: برج الاسد تمرّ بظرف صعب اليوم وأنت بأمسّ الحاجة إلى مساندة الشريك لتجاوز ما تواجهه بأقل ضرر ممكن.
صحياً: تنضم إلى إحدى الفرق أو المجموعات الرياضية وتواظب على المشاركة في جميع أنشطتها فتستفيد صحياً.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20-1-2023
مهنياً: آفاق النجاح تفتح أمامك وتعرف تقدماً كبيراً مجالك المهني، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة قد لا تتكرر.
عاطفياً:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة في طريقك.
صحياً: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشياً في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 20-1-2023
مهنياً: ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً.
عاطفياً: يفاجئك الشريك باقتراح جميل يعرضه عليك فتأخذ به وتقرران تطبيقه في حياتكما اليومية.
صحياً: أبذل أقصى جهدك لئلا تقصّر في ممارسة التمارين اليومية المفيدة للعنق والظهر.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-1-2023
مهنياً: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك.
عاطفياً: يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتكما، عليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.
صحياً: تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة صحياً.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 20-1-2023
مهنياً: الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.
عاطفياً: يجب أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل لكما ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.
صحياً: تلقي عن كاهلك مسؤوليات الآخرين، وتهتم بكل ما يفيد صحتك وعافيتك.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 20-1-2023
مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.
عاطفياً: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحياً: تنطلق في مشروع جديد يفيدك صحياً، وتحاول تمضية يومي نقاهة في أحد المنتجعات السياحية.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20-1-2023
مهنياً: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جداً.
عاطفياً: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.
صحياً: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 20-1-2023
مهنياً: تدور الأحداث بصورة ممتازة في مصلحتك على الصعيد المهني، وتصادف دعماً من المحيطين والمحبين.
عاطفياً: إحذر أحد المقربين جداً فهو مصمم على إفساد علاقتك القوية بالشريك حسداً وغيرة وانتقاماً.
صحياً: لا تمارس العمل أكثر من طاقتك، فالجسم والعقل يحتاجان إلى الراحة.