أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 19 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس عشر لأورام الثدى وأورام النساء والعلاج المناعى للأورام، والذى تنظمه الجمعية العلمية لأورام الثدى والنساء BGICC ولمدة ثلاثة أيام برعاية جامعة عين شمس والجمعية بإشراف الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس وسكرتير عام المؤتمر.

باريس

يتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى إسبانيا فى زيارة رسمية برفقة 11 وزيرا بالحكومة الفرنسية، حيث من المقرر أن يوقع على معاهدة صداقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذى انتهت ولايته فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر الماضى بعد 6 سنوات قضاها فى السلطة.

الجزائر

تجتمع الحكومة الجزائرية مع الولاة "المحافظين؛ وذلك بخلاف الاجتماع السنوى الدورى الذى انعقد فى سبتمبر الماضى، بحضور ورعاية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

أبيدجان

يُطلق البنك الإفريقى للتنمية، الإصدار الافتتاحى لتقرير أداء الاقتصاد الكلى وتوقعاته فى إفريقيا.



القاهرة

تنطلق بطولة الجمهورية للبراعم للأندية للكيك بوكسينج فى استاد القاهرة خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير الجارى بمشاركة نحو 1000 لاعب ولاعبة.

القاهرة

تقام 3 مباريات فى إطار لقاءات الجولة الـ 14 للدورى الممتاز لكرة القدم.. فى المباراة الأولى يستقبل المقاولون العرب فى الثالثة إلا الربع مساء بملعبه فريق أسوان.. وفى الخامسة مساء يلتقى البنك الأهلى مع الاتحاد باستاد القاهرة.. وتختتم المباريات فى السابعة مساء بلقاء بيراميدز مع فاركو باستاد الدفاع الجوى.

بغداد

يلتقى منتخب العراق الأول مع نظيره المنتخب العمانى فى المباراة النهائية من بطولة خليجى 25 بالبصرة.