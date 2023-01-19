مشاركة الرئيس السيسى فى قمة أبوظبى التشاورية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - كما تناولت الصحف وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عقب ترؤسه مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية.

وكتبت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى شارك فى قمة أبوظبى التشاورية، التى جمعت قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى، موضحة أن القمة بجانب الرئيس السيسى ضمت الملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة القول: إن مشاركة الرئيس فى قمة أبوظبى تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، وتهدف قمة أبوظبى إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القادة استعرضوا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التى تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، مشددين على أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربى فى التعامل مع هذه التحديات.. مؤكدين الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم، وأشاروا إلى أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين بلدانهم وعلى المستوى العربى هو المدخل الأساسى لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل.. كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار فى المنطقة، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وتحت عنوان السيسى وبن زايد يشاركان فى مجلس قصر البحر ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى شارك مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات فى مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

ونقلت "الأخبار" عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.

وفى الشأن الحكومى.. وتحت عنوان د. مدبولى.. فى مؤتمر صحفى: 1250 جنيها لتوريد أردب القمح.. بدلا من 1000 أفادت صحيفة "الجمهورية" بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن أن الحكومة أقـرت خـلال اجتماعها حافزا إضافيا لتوريد أردب القمح بقيمة 1250 جنيها؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى؛ ليكون هناك سعر مجزى لتوريد القمح الموسم المقبل للفلاحين، بدلا من 1000 جنيه.

ونقلت "الصحيفة" عن الدكتور مدبولى، القول: إن الحكومة ستدعم السلع الغذائية الأساسية، مثل الذرة والفول الصويا، وسوف يتم الإعلان عن أسعار تعاقدية لزراعة هذه المنتجات بعائد مجزى للفلاح، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية والحفاظ على العملة الأجنبية.

وأضاف أنه تمت الموافقة على المبادرة الجديدة لدعـم الـقـطـاعـات الإنتاجية "الصناعية والزراعية" ليتم البدء فى تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تحل محل المبادرة 8% والتى تم إلغاؤها، مشيرا إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعى والزراعى، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد - خلال المؤتمر الصحفى - أن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ 45 مليار دولار العام الماضى، وأن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية؛ للقضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية على مدى 2023، وذلك من خلال حجم كبير من الإجراءات التى تتخذها الحكومة، موضحا أنه لم يتم إعلانها إلا بعد التنفيذ، موضحا أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانى بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجارى.

وأوضحت "الأخبار" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى متابعة ورصد السلع والرسائل التى يتم الإفراج عنها من الموانئ وتشكيل مجموعات عمل ولجان؛ للمرور على الأسواق لمواجهة الغلاء فى الأسعار، ومتابعة خروج الواردات من السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج والأعلاف من الموانى ورصدها ومتابعة وصولها إلى المخازن ثم الخروج إلى المصانع وبدء الإنتاج والتشغيل وخروج السلع من المصانع حتى الوصول إلى التجار والمنافذ ومزارع الدواجن والماشية والأسماك، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، مثل التموين والصناعة والمالية والتنمية المحلية والزراعة والداخلية بالتعاون مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية والغرف التجارية بالمحافظات، كما تقوم اللجان بمتابعة تداول السلع من أماكن الإنتاج أو الموانئ وتداولها فى الأسواق حتى الوصول للمستهلك النهائى.

وفى شأن حكومى آخر، نشرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان بحضور رئيس الوزراء: توقيع عقدى تقديم خدمات استشارية فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أن رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع عقدى تقديم خدمات استشارية فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة؛ وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشارى البلجيكى إيليا جريد؛ بحضور د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفى الشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان بعد تصديق رئيس الوزراء: 125 قيادة فى 25 محافظة بالحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة أعلن أن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قام بالتصديق على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتى تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة، موضحا أنه اعتمد رسميا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية؛ بناء على العرض الذى قدمه لرئيس مجلس الوزراء.

وكتبت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان لتوزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية.. "حياة كريمة" تطلق المرحلة الرابعة من "وصل الخير" أن مؤسسة "حياة كريمة" أعلنت إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة "وصل الخير" لتوزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية فى عدد من المحافظات، وذلك فى إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة والدعم الغذائى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، ووفقا للاستطلاع الميدانى لفرق الرصد التابعة للمؤسسة فقد تم تخصيص القوافل المحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية.. كما تأتى تلك المبادرات ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى إطار الدور التنموى الذى يقوم به التحالف وأعضاؤه لدعم الفئات المستحقة.

وفى تناولها للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أشارت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان مقتل وزير الداخلية الأوكرانى فى تحطم مروحية شمال كييف إلى تحطم مروحية قرب روضـة أطفال فى منطقة كييف؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكرانى وطفلان، وذلك وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية، ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا.

وأكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر تقدمت بخالص التعازى لحكومة وشعب أوكرانيا فى وفاة وزير داخلية أوكرانيا وضحايا الحادث، وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص المواساة لذوى الضحايا جراء هذا الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان فلسطينيون يتصدون لجيش الاحتلال لدى تأمينه اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس بأن مدينة "نابلس" الفلسطينية شهدت مواجهات عنيفة فى وقت متأخر من أمس بعد أن اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلى، منطقة قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من المدينة، موضحة أن شوارع المدينة تحولت إلى ساحة حرب، حيث خرج سكان المدينة وتصدوا لجيش الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة وبالزجاجات الحارقة.