طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - الحالة الجوية اليوم

ويسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

وكشفت الأرصاد عن وجود شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء

قد تكون كثيفة أحيانًا، على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، لافتة إلى عدم وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم.

وعن حالة البحرالمتوسط، قالت الأرصاد إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 10

العاصمة الادارية 21 10

6 أكتوبر 21 09

بنهـا 22 10

دمنهور 21 10

وادى النطرون 22 09

كفر الشيخ 21 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 10

شبين الكوم 22 10

طنطا 21 09

دمياط 21 11

بورسعيد 20 10

الإسماعيلية 23 08

السويس 21 09

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 22 11

نخل 20 01

كاترين 15 00

الطور 22 09

طابا 23 10

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 14

حلايب 23 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 22 09

بنى سويف 23 09

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 25 07

الأقصر 25 07

أسوان 26 09

الوادى الجديد 25 05

أبوسمبل 27 10