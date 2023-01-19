كيف تكون حالة الطقس خلال 6 أيام؟ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع استمرار تكاثر الشبورة المائية فى الصباح الباكر والأوقات المتأخرة من الليل، على القاهرة والطرق الزراعية والساحلية والصحراوية، مشددة على السائقين أهمية توخى الحيطة والحذر خلال القيادة فى هذه الأوقات.

وكشفت الأرصاد عن ثبات دجات الحرارة لتتراوح بين 20 إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى، فيما تتراوح على جنوب الصعيد وجنوب سيناء بين 23 إلى 26 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم على جميع الأنحاء.