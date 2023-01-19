عاجل.. الرئيس السيسى يشارك طلبة الكلية الحربية عددا من الأنشطة والتدريبات

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تفقد، فجر اليوم الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات التى يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية.

واشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التى يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التى تسهم فى الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة فى أعلى مستوياتها، كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكرى للطلبة، والتى يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقٍ، خلال فترة الإعداد العسكرى.

وقام الرئيس بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على حمام السباحة التعليمى، وميادين اللياقة المطورة، وميدان الإعداد البدنى المفتوح، وميدان محاكى المعركة، والذى شاهد خلاله تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكى الرماية، والذى يحقق الواقعية فى تنفيذ التمرين وكذا المرور على ميادين "التحدى - كروس فيت"، وقسم الفروسية وميدان التحميل.

وفى هذا السياق، أشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين، كما طالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى، والذهنى المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التى طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة.

وأدار الرئيس السيسى حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد، حيث تناول عددا من الموضوعات والقضايا التى تدور محلياً وإقليمياً مستعرضا ما تقوم به الدولة المصرية من جهود فى مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفى سليم.

وعلى صعيد متصل، التقى الرئيس مع عدد من أسر وأهالى الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد فى تربية الأبناء، وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.