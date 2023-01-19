عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شارك أمس الأربعاء، مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات فى مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى. وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.

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