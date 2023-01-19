3 ظواهر جوية تؤثر على طقس الخميس (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ارتفاع فى درجات الحرارة، وزيادة فى ساعات سطوع الشمس خلال ساعات النهار؛ حيث تسود أجواء مستقرة ومعتدلة على جميع الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة بينما يكون الطقس باردًا ليلا".

وأضافت الأرصاد: "تظل الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة خلال الفترة القادمة خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى العاصمة".

ولفتت إلى وجود ظاهرة الغيوم الجزئية على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الخميس، باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .