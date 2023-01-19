هل يجوز الحلف على المصحف؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى بشبكة الإنترنت: "إنَّ الحلف على المصحف يمين بالله تعالى؛ قال صاحب "مجمع الأنهر": "وفى "الفتح" ولا يخفى أنَّ الحلفَ بالمصحف الآن متعارف فيكون يمينًا.. وقال العينى: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه أو قال: وحق هذا فهو يمين، ولا سيّما فى هذا الزمان الذى كثر فيه الحلف".

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وأضافت: "الحلف على المصحف بأى صيغة هى يمين منعقدة، وحكم اليمين المنعقدة شرعًا أنها تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف فى يمينه، وكفارة اليمين هى المنصوص عليها فى قوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

واشارت الإفتاء إلى أن كفارة اليمين بالحلف على المصحف تتمثل فى "إطعام عشرة مساكين، ويجزئ فى إطعامهم ما يجزئ فى الفطرة بأن يعطى كلًا منهم نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير، والصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى، وأجاز الحنفية إعطاء القيمة؛ فإنها أنفع للفقير، فإن لم يطعم 10 مساكين فيجب عليه كساؤهم بأن يعطى كلّ مسكين ثوباً، وأدناه ما تجوز فيه الصلاة؛ فإن لم يقدر لا على الإطعام ولا على الإكساء فيجب عليه شرعًا صيام 3 أيام متتابعات".