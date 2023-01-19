وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصرى فى معرض FITUR 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار على فيسبوك صورة جماعية مع الوزراء المشاركين، حيث يُشارك فى المعرض هذا العام أكثر من 26 وزيرًا للسياحة.

ومن جانبه، افتتح وزير السياحة والآثار، الجناح المصرى المُشارك فى المعرض، بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير يوسف مكاوى سفير مصر بإسبانيا، وعمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وعقب ذلك، قام وزير السياحة والآثار بجولة داخل الجناح المصرى المُشارك بالمعرض، التقى خلالها بالعارضين المصريين الموجودين فى الجناح، واستمع لمقترحاتهم وآرائهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشدد الوزير على أهمية المشاركة فى المعرض السياحى الدولى FITUR 2023، والذى يعد ثالث أكبر تجمع سياحى دولى وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة باللغة الإسبانية، لافتاً إلى أهمية السوق الإسبانية باعتبارها من الأسواق السياحية الرئيسية لمصر.

وكان وزير السياحة والآثار قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى مكرم القيسى، تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى مجال السياحة، وتسهيل الحركة السياحية بينهما.

وتمت مناقشة اهتمام الدولة المصرية بهذا الشأن، وإصدار مجلس الوزراء، خلال الأشهر القليلة الماضية، قرارًا بتسهيل حركة الدخول والخروج من منفذ طابا البحرى بما يساهم فى تسهيل ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

جدبير بالذكر، أن مصر تشارك فى المعرض السياحى الدولى FITUR 2023 ممثلة فى وزارة السياحة والآثار هذا العام 2023، بجناح مساحته 297 مترا مربعا على شكل معبد فرعونى، ويُشارك فيه 32 عارضا يمثلون عددا من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مكتب مصر للطيران بـ مدريد، وشركة آير كايرو.