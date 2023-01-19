نقابة مهندسى القاهرة تكرم طلاب مشروع «طريقك أخضر» بإعلام الأزهر

جدة - نرمين السيد - كرمت نقابة المهندسين بالقاهرة طلاب كلية الإعلام، لمشاركتهم بمشروع تخرج "طريقك أخضر"، على هامش الندوة التى عقدتها النقابة بعنوان: مستقبل الطاقة الخضراء فى ظل التغيرات العالمية".





وتضمنت فعاليات الندوة عرضًا لمشروع الطلاب والاستماع إلى رؤيتهم حول فكرة المشروع، ومدى إسهامه فى تحقيق رؤية مصر نحو التحول الأخضر إعلاميًا.

وقال عميد كلية الإعلام، الدكتور رضا أمين: "إن تَلَقِّى الطلاب دعوة من نقابة المهندسين لعرض مشروعهم فى حضور وزراء البترول والطاقة وعدد من المسئولين التنفيذيين يعد إنجازًا فكريًا وعمليًا، وإدراكًا من الطلاب لأهم القضايا التنموية التى تستهدف مصر إنجازها فى رؤيتها المستقبلية 2030".

وأضاف: "قضية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء بما ينعكس على نظافة البيئة وحل مشاكل المناخ ومنها ظاهرة الاحتباس الحرارى، أصبحت قضية ملحة على الساحة العالمية، للحد من الأخطار البيئية والحفاظ على مصادرها الطبيعية، كما أنها تعزز مصادر الطاقة على المستوى المحلى وتقلل من الحاجة إلى استيراد الوقود، لذا كان مشروع طلاب الكلية "طريقك أخضر" أيقونة لمشروع إعلامى يسلط الضوء على تلك القضية المهمة".

وعلى صعيد متصل ثمَّن وكيل كلية الإعلام، الأستاذ الدكتور عبد الراضى حمدى فكرة المشروع وخطوات تنفيذه، مقدمًا الشكر لكافة الجهات الداعمة لمشروع الطلاب واهتمامهم بالطاقات الشبابية فى بناء مستقبل وطن آمن ونظيف، مشيرًا إلى أن مشروعات طلاب كلية الإعلام، جامعةالأزهر، تتميز دائمًا بالجدية وتدعم خطط التنمية والإصلاح.

شارك فى مشروع " طريقك أخضر" خمسة عشر طالبًا، أبرزهم، أمين حسام أمين على، ومحمد باهى محمد باهى، وأشرف عبدالناصر جميل أحمد، وإبراهيم شحاتة جابر أبوجبل، وأحمد حسن مصطفى سيد، ومحمد محمود حمدى، وغيرهم.

تأتى الندوة برعاية المهندس حسام الدين عفيفى، رئيس نقابة مهندسى القاهرة، والدكتور عبدالعزيز الكفراوى رئيس لجنة الطاقة والدكتور أحمد سلطان، نائب رئيس لجنة الطاقة.

حضر مراسم التكريم الدكتور شريف هدارة وزير البترول السابق، والدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتورة دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ وعدد من الشخصيات العامة.