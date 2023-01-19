المتحدث باسم مجلس الوزراء: لن يحدث تأخير أو تراكم للبضائع مجددا فى الجمارك

جدة - نرمين السيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد وفرة دولارية بالقطاع المصرفى سوف تمكن الحكومة من توفير الأموال اللازمة للإفراج عن البضائع بالموانئ خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية سوف يساهم فى عدم توقيف البضائع الجديدة بالموانئ مرة أخرى





أضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" ، أن السياسة الضريبية للدولة المصرية سوف تسهم بشكل كبير فى طمأنة المستثمرين فى الفترة المقبلة، لاسيما وأنه سيكون هناك نوع من الشفافية للمستثمر الجديد الذى يأتى باستثمارات جديدة أو المستثمرين القائمين الراغبين فى التوسع على الأراضى المصرية".

وشدد على أنه سيتم تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية من الأسبوع القادم، موضحًا أن الحكومة حريصة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات. وأكد أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ4.8 مليار دولار من 14 لـ17 يناير، مشددًا على أنه لن يحدث تأخير أو تراكم للبضائع مجددًا للسلع فى الجمارك.

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