البابا تواضروس يصلى قداس عيد الغطاس فى مقره بكينج مريوط (صور)

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى مساء اليوم، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد، فى مقره ببيت الكرمة بكينج مريوط، بالإسكندرية. وألقى قداسته عظة القداس، والتى حملت عنوان "المسيح المفرح".





يأتى هذا فى إطار استمرار قداسة البابا فى فترة الراحة الموصى بها من قبل الأطباء، إثر حالة الإجهاد التى تعرض لها فى ليلة عيد الميلاد. شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة، الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.

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