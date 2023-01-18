إنتر ميلان يتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي بثلاثية ضد الروسونيري.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 11:26 مساءً - توج إنتر ميلان بلقب السوبر الإيطالي إثر تغلبه بثلاثية على حساب غريمه التقليدي ميلان في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي في مواجهة تاريخية تجمع الفريقين للمرة 218.

جاءت أهداف المباراة عن طريق الثلاثي ديماركو، إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز، في الدقائق 10، 21، و77 على التوالي.

بعد هدفه في مرمى ميلان، أصبح إدين دزيكو (36 عامًا و307 يومًا) أكبر مسجل في تاريخ كاس السوبر الإيطالي كاسراً لرقم الأسطورة كريستيانو رونالدو (35 عامًا و350 يومًا).

ودخل ميلان مباراة اليوم حاملاً للقب الدوري الايطالي في النسخة الماضية بينما يحل انتر كبطل للكأس. وتاريخياً التقى فريقا ميلان ضد الإنتر في 218 مباراة حقق فيها الروسونيري في 71 مباراة مقابل 80 للإنتر و67 تعادلاً.

ونجح نادي ميلان في تسجيل 283 هدفاً بينما أحرز لاعبو الإنتر 295 حيث يتصدر أندري شيفتشينكو جدول ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 14 هدفاً متفوقاً على النجم جوزيبي مياتزا الذي أحرز 13.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في سبتمبر الماضي انتهت بفوز ميلان ضد الإنتر بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي وسط حضور جماهيري بلغ 75 ألف مشجع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ميلان ضد الانتر في مباراة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي مساء 5 فبراير القادم.

وعانى ميلان من تراجع النتائج في المباريات الثلاث الماضية حيث تعادل في لقاءين وتلقى الهزيمة في واحدة حيث يعود آخر انتصار له امام سالرينتانا في 4 من يناير الجاري بنتيجة 2-1 في الدوري الايطالي.

بينما تجاوز إنتر ميلان محنة التعادل أمام مونزا بانتصارين متتاليين الأول على حساب بارما ضم هيلاس فيرونا.

ويطلق على مباراة اليوم ديربي الغضب حيث يعود تاريخياً هذه التسمية الى كونها قمة تجمع بين نادي يحمل طموحات وأمال الفقراء بمدينة ميلانو "ميلان، ونظيره الإنتر الذي يمثل الطبقة البرجوازية هناك.

وخاض فريق ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تاتا روسانو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – سيمون كايير – فيكايو توموري – ديفيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر – إبراهيم دياز.

خط الهجوم: لياو - جيرو – جونيور ميسياس.

بينما خاض نادي انتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان

الوسط: باريلا،، كالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو

الهجوم: دجيكو، لاوتارو

ميلان ضد الإنتر

ميلان ضد الإنتر

ميلان ضد الانتر