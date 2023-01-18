«إكسترا نيوز» تسلط الضوء على جهود «حياة كريمة» فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - سلط برنامج "المبادرة" الذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز" الضوء على جهود مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظات، بجانب أبرز المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف.





وعرضت "إكسترا نيوز" تقريرا حول تنفيذ المشروعات داخل مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظات.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة "وصل الخير"، والتى تستهدف توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية على عددٍ من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائى فى مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقًا للاستطلاع الميدانى لفرق الرصد التابعة لمؤسسة حياة كريمة، فقد تم تخصيص القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لعددً من محافظات الجمهورية وهى "أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، الدقهلية".

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت المرحلة الأولى قوافل مبادرة "وصل الخير" من خلال إطلاق قوافل مساعدات غذائية هى الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك فى مراكز "السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون" بكل القرى التابعة لها، وتوزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.