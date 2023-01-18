محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلا رمضان» ببلطيم

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن المحافظ استمع لأهالى بلطيم الذين أشادوا بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.
ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، موجها رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحهها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.
وأكد جمال نور الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجًا والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 4 معارض "أهلا رمضان" بمراكز فوه وسيدى سالم، وبلطيم وسيدى غازى، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات لافتتاح المعارض ببقية مراكز المحافظة.
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