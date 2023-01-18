رئيس زراعة النواب: زيادة سعر توريد القمح يشجع الفلاحين ويعزز الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب هشام الحصرى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250 جنيها، سيعمل على تشجيع الفلاحين ويعزز الأمن الغذائى.





وقال الحصرى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، حيث كان سعر التوريد فى العام الماضى 880 جنيها، ثم ارتفع قبل الموسم الجديد إلى ألف جنيه ثم وفقا للقرار الجديد أصبح 1250 جنيها، مشيرا إلى أن زيادة حافز توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح فى الموسم الجديد، والحرص على توريده، للاستفادة من ذلك الحافز، الذى يعد مناسبا للفلاح، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوة مهمة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالى تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تضع دائما أمامها قضايا الفلاح المصرى، وأولويات الدولة فى زيادة حجم إنتاجها الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى، خلال اجتماعاتها المستمرة، وذلك فى إطار دورها الرقابى والتشريعى التى تقوم به تحت قبة البرلمان فى إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة لدعم خطوات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.