ميلان ضد الإنتر.. ديماركو يسجل هدف النيراتزوري فى الدقيقة 10

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:30 مساءً - سجل فيدريكو ديماركو لاعب فريق انتر ميلان الهدف الأول في مرمى ميلان بالدقيقة الـ10 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي في مواجهة تاريخية تجمع الفريقين للمرة 218.

يدخل ميلان مباراة اليوم حاملاً للقب الدوري الايطالي في النسخة الماضية بينما يحل انتر كبطل للكأس.

وتاريخياً التقى فريقا ميلان ضد الإنتر في 217 مباراة قبل مواجهة اليوم حقق فيها الروسونيري في 71 مباراة مقابل 79 للإنتر و67 تعادلاً.

ونجح نادي ميلان في تسجيل 283 هدفاً بينما أحرز لاعبو الإنتر 292 حيث يتصدر أندري شيفتشينكو جدول ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 14 هدفاً متفوقاً على النجم جوزيبي مياتزا الذي أحرز 13.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في سبتمبر الماضي انتهت بفوز ميلان ضد الإنتر بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي وسط حضور جماهيري بلغ 75 ألف مشجع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ميلان ضد الانتر في مباراة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الايطالي مساء 5 فبراير القادم.

ويبحث ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الى تحقيق لقب السوبر الإيطالي لتأكيد صدارته للمشهد الكروي في إيطاليا بعدما استطاع تحقيق انتصار تاريخي بلقب الكالتشيو الموسم المنتهي رغم المعاناة التي يتعرض لها الروسونيري خلال الفترة الماضية بسبب تذبذب النتائج.

وعانى ميلان من تراجع النتائج في المباريات الثلاث الماضية حيث تعادل في لقاءين وتلقى الهزيمة في واحدة حيث يعود آخر انتصار له امام سالرينتانا في 4 من يناير الجاري بنتيجة 2-1 في الدوري الايطالي.

بينما تجاوز انتر ميلان محنة التعادل أمام مونزا بانتصارين متتاليين الأول على حساب بارما ضم هيلاس فيرونا.

ويطلق على مباراة اليوم ديربي الغضب حيث يعود تاريخياً هذه التسمية الى كونها قمة تجمع بين نادي يحمل طموحات وأمال الفقراء بمدينة ميلانو "ميلان، ونظيره الإنتر الذي يمثل الطبقة البرجوازية هناك.

ويخوض فريق ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تاتا روسانو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – سيمون كايير – فيكايو توموري – ديفيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر – إبراهيم دياز.

خط الهجوم: لياو - جيرو – جونيور ميسياس.

بينما يخوض نادي انتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان

الوسط: باريلا،، كالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو

الهجوم: دجيكو، لاوتارو