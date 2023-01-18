متحدث الحكومة: 2.3 مليار دولار قيمة السلع بالموانئ.. وانتهاء الأزمة خلال أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:29 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أطلق اليوم العديد من الرسائل الإيجابية على مستوى كافة الأصعدة، على رأسها التوجيه بزيادة سعر توريد أردف القمح إلى 1250 جنيها.

أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن السلع المتراكمة في الموانئ بالوقت الحالي بقيمة 2.3 مليار دولار فقط، وخلال أيام سوف يتم انتهاء مشكلات السلع المتراكمة في الموانئ، مشددا: "السلع الجديدة في الموانئ ليست متراكمة وسيتم الإفراج عنها بدون تأخير".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البنك المركزي وفر أموالا كثيرة لإنهاء أزمة تراكم السلع بالموانئ خلال الأيام الماضية. وكشف: "مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية بقيمة 35.6 مليار دولار، وشهدت صادرات مصر البترولية قفزة كبيرة تقدر بـ40% خلال 2022 مقارنة بـ2021، ووصلت قيمة الصادرات البترولية التي حققتها الدولة 18.2 مليار دولار، ولأول مرة تفوق الصادرات البترولية المصرية الواردات".