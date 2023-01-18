بقرارات جديدة.. الحكومة تواصل مساندة المواطنين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان قريبا عن السياسة الضريبية للدولة وهو الاتجاه نحو الاستقرار ومنح مزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمارات فى الفترة القادمة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.





ويوضح الفيديوجراف التالى تفاصيل المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء: وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن أخبارا سارّة للمواطنين، ويتمثَّل أولها فى دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح فى هذا الموسم، فى ضوء توجيهات الرئيس، حيث أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافى بمبلغ 250 جنيها للأردب، لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذى سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضى، حيث كان إجمالى القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز.

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