أبرزها زيادة الرقعة الزراعية.. إكسترا نيوز تبرز توجيهات السيسى لدعم الفلاح

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بزيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى المشروعات الزراعية، وتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لتعزير دخل الفلاح، وتقديم حوافز مالية إضافية للفلاحين لتوريد إنتاجهم من المحاصيل.

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